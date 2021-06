FC Twente haalt Lukoki, De Graafschap legt 'dwarsligger' Korte vast

Gezocht: tegenstan­der voor ‘uitzwaai­wed­strijd’ Leeuwinnen

28 juni De Nederlandse voetbalsters moeten op zoek naar een andere tegenstander in hun ‘uitzwaaiwedstrijd’ voor vertrek naar de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zou het zaterdagmiddag in Zwolle opnemen tegen Zuid-Afrika, maar vanwege vijf coronagevallen binnen de selectie heeft dat land afgezegd. De hele selectie van Zuid-Afrika is in isolatie gegaan.