FC Twente haalt Troupée, United wil twee spelers ruilen tegen Bruno Fernandes

De Japanse spits Kazuyoshi Miura krijgt er maar geen genoeg van. De 52-jarige aanvaller besloot zijn contract bij profclub Yokohama FC weer met een seizoen te verlengen. Miura, die in 1986 bij de Braziliaanse club Santos zijn eerste profcontract tekende, viert eind volgende maand zijn 53e verjaardag.



De 89-voudig international (55 doelpunten) promoveerde afgelopen seizoen met Yokohama FC naar het hoogste niveau in Japan, al was zijn inbreng heel beperkt. De club denkt de ervaring van Miura goed te kunnen gebruiken in de J1 League en dus kreeg de veteraan er weer een jaartje bij in zijn contract. ,,Ik ga mijn best doen om het team aan overwinningen te helpen”, zei Miura, die in 2000 stopte als international. Hij leidde de nationale ploeg van Japan met zijn doelpunten naar het WK van 1998. Desondanks werd hij buiten de selectie voor het toernooi in Frankrijk gehouden, naar verluidt omdat de bondscoach hem toen te oud zou vinden.



Ruim 20 jaar later is de Japanner nog steeds actief. Hij mag zich al een tijdje de oudste profvoetballer ter wereld noemen. Miura loste in 2017 de Engelse voetballegende Sir Stanley Matthews af. Matthews was net 50 jaar geworden toen hij in 1965 zijn laatste wedstrijd voor Stoke City speelde.