FC Twente heeft het lastig tegen HSC’21, maar wint wel

Heracles na jaar terug in Billerbeck: met mondkapje en zonder wedstrij­den

5 juli BILLERBECK - Heracles sloeg vorig seizoen door corona het trainingskamp noodgedwongen over, maar is dit jaar voor de 23e keer neergestreken in Hotel Weissenburg in Billerbeck. „Het is een beetje anders dan anders”, zegt teammanager Edwin van Lenthe.