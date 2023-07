‘FC Twente heeft kort lijntje met Manchester United’ en ‘einde oefening Armenteros is logisch’

podcast de ballen verstandDe kop is er af voor FC Twente en Heracles. Beide eredivisionisten hebben afgelopen zaterdag hun eerste oefenwedstrijd gespeeld. „De uitslagen doen er niet toe, zo’n eerste oefenpot zegt eigenlijk niets”, klinkt het in een nieuwe aflevering van de podcast De Ballen Verstand.

Clubwatcher Leon ten Voorde van FC Twente zag de Enschedese club in Delden met 17-0 winnen van Rood Zwarte, door podcast-host Gerben Kuitert geheel ten onrechte aangeduid als ‘een café-elftal’. „Het is veel te vroeg om al conclusies te verbinden aan zo’n eerste optreden”, aldus Ten Voorde, die werd bijgestaan door collega Ralph Blijlevens, clubwatcher bij Heracles. „Alle spelers hebben 45 minuten gespeeld. Dat en heel blijven, is het voornaamste”, zegt Blijlevens over de 5-1 zege van Heracles op de Almelose selectie.

In de nieuwe aflevering van De Ballen Verstand gaat Ten Voorde verder in op de - mogelijke - komst van Facundo Pellistri. De 21-jarige rechterspits is speler van Manchester United, waar goede bekende Erik ten Hag met de scepter zwaait. Het balletje tussen de Engelse club en FC Twente is inmiddels al aan het rollen.

In Enschede moet deze periode vooral gewend worden aan de andere aanpak van de nieuwe trainer Joseph Oosting. In tegenstelling tot Ron Jans houdt de oefenmeester uit Drente heel erg van een gestructureerde aanpak en organisatie en zijn de uren tijdens het komende trainingskamp in De Lutte al ingevuld. „Bij Jans kon je tussen alle werkzaamheden door nog wel wat regelen, maar ik ga er vanuit dat het met Oosting ook wel zal lukken”, aldus Ten Voorde.

Dat Heracles afscheid heeft genomen van Samuel Armenteros is volgens Blijlevens een logische beslissing. „Armenteros heeft het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie goed gedaan, maar hij is niet de eerste spits voor in de eredivisie. Daarvoor is hij te duur.”