FC Twente houdt zich nog rustig op de transfermarkt, maar zit zeker niet stil

Judoka Joanne van Lieshout imponeert bij WK-de­buut, opmars stuit in halve finale

Judoka Joanne van Lieshout is er niet in geslaagd om haar fraaie opmars bij de WK in Qatar met een finaleplaats te bekronen. De 20-jarige WK-debutante verloor in de halve finales na een spannend gevecht van de Sloveense Andreja Leski in de golden score.