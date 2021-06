FC Twente in de race voor Heracles-aanvoerder; Almeloërs houden deur open

ENSCHEDE - Als het rondkomt, is het een nogal opvallende overgang. FC Twente heeft interesse heeft in de transfervrije Robin Pröpper (27), de oud-aanvoerder van Heracles. De centrale verdediger speelde de afgelopen vijf jaar in Almelo, waar hij nog altijd zeer welkom is.

Zaakwaarnemer Louis Laros vindt het niet nodig om in de media wat te delen over de belangstelling voor Robin Pröpper. Ook Jan Streuer, de technisch directeur van FC Twente houdt zich op de vlakte. De club is op zoek naar een ervaren centrale verdediger en heeft Pröpper in het vizier. Maar er zijn meer gegadigden. Saillant is natuurlijk dat de verdediger vijf jaar lang een van de gezichten was van Heracles.

Pröpper ontbrak zondag tijdens de eerste training van Heracles, hij viert nog vakantie. Hij is transfervrij en heeft ervoor gekozen om niet bij te tekenen in Almelo. Althans nog niet. „Ik ben 27 jaar, dit is het moment om ergens anders heen te gaan”, herhaalde de verdediger meerdere keren. Hij voegde er steeds aan toe dat het wel om iets moest gaan waar hij zich echt goed bij zou voelen. Zo niet, dat zou de optie Heracles weer in beeld komen.

Behouden voor Heracles

Zijn nieuwe werkgever kan zomaar FC Twente worden, de grotere club waar het salaris hoger is dan bij Heracles. „Ik ga nu niets zeggen, dat doe ik met geen enkele speler”, zegt Streuer over de verdediger. „We melden alleen wat als het rond is, dan heeft het zin.” Ook Pröpper zelf houdt zich op de vlakte over de interesse uit Enschede.

In Almelo zal het niet goed vallen als hij de overstap maakt van Erve Asito naar De Grolsch Veste. Ook omdat Heracles hem heel graag wil behouden. „We hebben Robin een nieuw contract aangeboden, dat heeft hij naast zich neergelegd. Het is zijn goed recht om verder te kijken, maar de deur staat voor hem open”, laat technisch directeur Tim Gilissen weten.

De verdediger kwam in 2016 over van De Graafschap. Zijn eerste duel voor Heracles was er meteen een op Europees niveau, thuis tegen FC Arouca (1–1) uit Portugal. Hij mistte een seizoen vanwege een kruisbandblessure, maar de club gaf hem een nieuw contract, daarna werd hij nog belangrijker, op en naast het veld. Pröpper groeide uit tot het altijd vriendelijke en sociale gezicht van Heracles.