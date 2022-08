‘FC Twente kent geen angst voor Fiorentina en Bakis vangt karpers, maar vist bij Heracles achter het net’

De Ballen VerstandWat een weelde. Zowel FC Twente en Heracles Almelo staan na twee wedstrijden op zes punten. In een snikhete Grolsch Veste rekende Twente eenvoudig af met een labbekakkerig Fortuna (3-0) en Heracles Almelo won eenvoudig bij Jong FC Utrecht (0-3). „Het seizoen is nog lang, maar deze punten kun je maar beter binnen hebben.”

Was het de entourage? Zeker weten doen we het natuurlijk niet, maar Heracles speelde maandagavond lang niet zo goed als in het thuisduel met ADO Den Haag. Toch werd er betrekkelijk eenvoudig gewonnen in De Galgenwaard. „Drie kansen, drie goals voor rust", vertelt Ralph Blijlvens, Heracles-watcher bij Tubantia.

Spits Sinan Bakis was er niet bij in Utrecht maandagavond. Hij mag vertrekken uit Almelo. „Hij vist achter het net", aldus Ralph, die verwijst naar een foto op Instagram. Daarop staat de spits trots met een grote karper die hij heeft gevangen. In die foto wordt Bilal Başacıkoğlu getagd. Ook hij mag vertrekken bij de Almeloërs. Net als Melih İbrahimoğlu.

FC Twente

Bij FC Twente is het wat dat betreft een stuk rustiger. Leon ten Voorde, Twente-watcher bij Tubantia, zag FC Twente imponeren tegen Fortuna Sittard. „Het was een duel tussen jonge hongerige honden tegen een stel oudjes", vertelt Leon. Hij vreest voor Fortuna dat het een lang seizoen wordt. „Het is een vreemdelingenlegioen en Burak Yilmaz is een tikkende tijdbom.”

Met een 3-0 overwinning op Fortuna stapt FC Twente woensdag in het vliegtuig naar Florence voor het duel met Fiorentina. Zonder angst, aldus Leon. Toch is het verschil tussen de Tukkers en de Italianen groot. „Bij Fiorentina staat voor 250 miljoen euro op het veld", vertelt Leon.

Twente wordt in Florence gesteund door ruim 2.200 supporters. „Je hoort weer de mooiste verhalen en routes die worden genomen om in Florence te komen", vertelt Leon. Sommige supporters gaan zelfs met de auto naar de Italiaanse stad. Het is voor de supporters te hopen dat het Europese tweeluik met Fiorentina niet de laatste is van dit seizoen.