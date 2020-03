FC Twente maakt pas op de plaats; Heracles houdt actie voor helden

In Almelo is online een actie op touw gezet voor zorgmedewerkers, in Enschede doen ze voorlopig niets. „Omdat er op dit moment belangrijkere dingen aan de hand zijn dan voetbal”, zegt woordvoerder Richard Peters van FC Twente. „Het is wel even goed om een pas op de plaats te maken.” De club vindt het niet gepast om nu met allerlei spelletjes op de clubkanalen te komen en stelt zich terughoudend op. Ook de spelers worden in de luwte gehouden. „In elk geval tot en met het weekend”, aldus Peters.