‘FC Twente mocht EK showbands 's middags afblazen’

FC Twente moet een nieuw veld in de Grolsch Veste leggen, nadat het gras totaal is vernield tijdens het EK showbands dat vorig weekend in het stadion werd gehouden. “Ik sprak de grasmeesters, die waren net over de klap heen”, reageert Leon. “Want dat is hun kindje. Op zaterdagavond kwamen ze er eigenlijk al achter. Ze hadden de boel mogen afblazen.” De kosten voor de club, een ton. “Hebben ze in Almelo geen last van”, aldus Fardau.