‘FC Twente moet oppassen dat de band niet leegloopt dit seizoen en laat Heracles vast wennen aan de VAR’

Clubwatcher Leon ten Voorde steekt in de podcast zijn ergenis over de nederlaag van FC Twente in Deventer niet onder stoelen of banken. Het spel van de formatie van Ron Jans was zwaar ondermaats, net als het gedrag van de supporters, die vernielingen aanbrachten in het stadion van GA Eagles.

Maar het is vooral het optreden van de voetballers, die op vreemde bodem een heel andere ploeg zijn dan thuis. Met een uitwedstrijd tegen PSV in het vooruitzicht komt het de positie van FC Twente op de ranglijst niet ten goede. „FC Twente moet oppassen dat de band niet langzaamaan leeg begint te lopen”, aldus Ten Voorde.

In Almelo mocht Heracles de handen dichtknijpen met het gelijkspel afgelopen vrijdagavond tegen Willem II. Daarbij hadden de Almeloërs het geluk dat scheidsrechter Kamphuis niet zijn sterkste optreden had en dat in de eerste divisie de VAR ontbreekt. Anders was het doelpunt van Willem II nooit afgekeurd en had verdediger Sava Cestic wellicht een rode kaart gehad voor zijn harde tackle. „Laten ze bij Heracles maar vast wennen aan de VAR volgend seizoen”, zegt clubwatcher Ralph Blijlevens.

Samen met podcasthost Frank Bussink werd er verder nog het één en ander gezegd over de lichtshows in voetbalstadions, alsmede authentieke clubliederen. Of het ontbreken daarvan....