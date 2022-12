Trees uit Enschede zag Pelé regelmatig: ‘Veel aardiger dan die arrogante Beckenbau­er’

ENSCHEDE - Al tien jaar, sinds ze terug is in Enschede, hangt de foto waarop ze met Pelé staat in de hal van haar appartement. Genomen op 31 juli 1979 in het chique restaurant Le Dome in Beverly Hills. Het was een van de laatste keren dat ze de gisteren overleden Braziliaanse voetballegende Pelé ontmoette, zegt Trees Landewé (81). „Een aardige, charmante man.”

