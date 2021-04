FC Twente niet langs ADO in eerste duel van play-offs om landstitel

FC Twente Vrouwen kwam na een half uur spelen op achterstand. Er werd balverlies geleden op het middenveld en uit de omschakeling scoorde ADO de openingstreffer. De Enschedese ploeg kreeg kansen, maar het lukte niet te scoren. Een vrije trap net buiten het zestienmetergebied belandde in de muur, een uithaal van Bente Jansen werd gestopt door de keepster. ADO bleef ook gevaarlijk. De thuisploeg kwam in de 61ste minuut bijna op 2-0, maar de bal belandde op de paal. In de 80ste minuut wist Marisa Olislagers het net te vinden voor FC Twente Vrouwen. De oud-speelster van ADO Den Haag schoot de bal hard binnen: 1-1. In de slotfase kreeg de Enschedese ploeg nog enkele corners, maar die leverden niets op. Invalster Sabrine Ellouzi kreeg in de 90ste minuut nog een kans op de winnende treffer, maar de keepster van ADO bracht redding.