FC Twente-speelster Kalma vier keer trefzeker tegen Excelsior

Kalma kon in de 49ste minuut haar derde van de avond binnentikken: 4-0. Bente Jansen kreeg het vervolgens op haar heupen: zij scoorde in de 69ste én in de 70ste minuut. De thuisploeg moest niet veel later een tegentreffer incasseren. Sabrine Ellouzi benutte een penalty. Kalma noteerde even later haar vierde treffer van de avond: 7-1.