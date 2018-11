FC Twente verloor bijna alle duels en Heracles domineerde zonder de bal

In Den Bosch viel op dat de thuisploeg heel gemakkelijk tot voetballen kwam tegen FC Twente. Het vond continu de vrije man tussen de linies. Wat is de oorzaak hiervan?

Tegen FC Den Bosch won FC Twente slechts 36,7% van alle duels op het veld: een van de laagste percentages in het huidige seizoen. Dit wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan agressiviteit, maar doordat de onderlinge afstanden tussen de linies niet kloppen. Wanneer je het eerste tegendoelpunt nauwkeurig analyseert, valt op dat er in de omschakeling van balbezit naar balverlies maar een verdedigende linie is. Een middenveld was er op dat moment niet. Er was geen middenvelder die de controle bewaakte en de taken van de verdedigers enigszins ontlastte.