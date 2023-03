FC Twente verslaat Bochum in oefenduel

De ploeg van trainer Ron Jans was in de eerste helft iets beter, maar doelpunten leverde dat nog niet op. Zijn ploeg was niet compleet vanwege de interlandbreak en vanwege blessures. Ook Bochum, dat uitkomt in de Bundesliga, trad aan met een mix van eerste-efltalspelers en jeugdspelers. Een opvallende naam in het team van Jans was die van de 20-jarige Noel Futkeu. De Duitser, speler van Schwarz Weiss Essen, is op proef in Enschede.