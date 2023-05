FC Twente Vrouwen: goede generale repetitie voor bekerfinale

Ex-topturner Epke Zonderland vreest als sportarts voor vastlopen­de zorg: ‘Is straks echt niet meer te behappen’

De roem is Epke Zonderland nooit naar het hoofd gestegen. Maar het werken in het ziekenhuis maakt dat de olympisch turnkampioen zijn succes nog vaker relativeert. Hij maakt zich zorgen over de vitaliteit van Nederland.