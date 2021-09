FC Twente Vrouwen grijpt naast Champions League

PSG haalt uit naar La Liga-baas Tebas: ‘Mismanage­ment én staats­steun voor Spaanse clubs’

8 september Paris Saint-Germain was jarenlang het mikpunt van kritiek voor La Liga-baas Javier Tebas. De Franse topclub heeft er nu genoeg van en slaat in een brief, in handen van persbureau AP, keihard terug.