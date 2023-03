FC Twente Vrouwen houdt met tien speelsters lang stand, maar verliest toch voor het eerst dit seizoen

FC Twente Vrouwen deed in de 21ste minuut van zich spreken. Maar de kopbal van Fenna Kalma belandde op de paal. Een minuut later was Fortuna Sittard dicht bij de openingstreffer. FC Twente-speelster Catilin Dijkstra vloerde haar tegenstander in het zestienmetergebied. De verdedigster kreeg daarvoor de rode kaart. Keepster Daphne van Domselaar hield Fortuna van scoren af: zij pakte de penalty. Fortuna kreeg meerdere kansen, maar Van Domselaar hield haar doel schoon.

In de 37ste minuut kwam de ploeg van trainer Joran Pot op voorsprong door een eigen doelpunt van Fortuna-speler Knol. In de tweede helft kreeg FC Twente enkele kansen om de score te verdubbelen. Een vrije trap van Marit Olislagers belandde in de muur. Halverwege de tweede helft schoot Elena Dhont hard op de goal. Maar haar poging werd gekeerd door de keepster van Fortuna. In de rebound kreeg Kalma haar voet niet goed tegen de bal, waardoor het 1-0 voor de Enschedese ploeg bleef. Een kwartier voor tijd benutte Fortuna een penalty. En in blessuretijd zette Fortuna de eindstand op het bord: 2-1. Daarmee was de eerste competitienederlaag van de Enschedese ploeg een feit.