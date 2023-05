FC Twente Vrouwen in finale tegen Ajax

De landskampioen uit Amsterdam won maandagavond in Eindhoven de tweede wedstrijd in de halve finales met 3-1 van PSV. Het eerste duel had Ajax met 5-2 gewonnen. Bekerwinnaar FC Twente plaatste zich ten koste van Fortuna Sittard voor de finale. De formatie van trainer Joran Pot zegevierde zondag met 4-0. In het eerste duel was de Enschedese ploeg met 5-0 te sterk voor de Limburgse vrouwen.