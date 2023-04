FC Twente Vrouwen legt weer een nieuwe speelster vast

Vliek begon haar carrière bij Zwolsche Boys en belandde via Be Quick ’28 in 2016 bij PEC Zwolle. „Mijn doel is om nóg meer plezier te hebben op een hoger niveau, waarbij teamgenoten je veel uitdagen om te verbeteren”, vertelt Vliek. „Ik heb ontzettend veel zin in deze uitdaging en om daarbij de lat voor mezelf ook hoger te leggen. FC Twente is een grote club en gaat Champions League spelen, dat is ook al een hele ervaring en het zou echt een droom zijn om dat nog te bereiken.”