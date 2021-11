FC Twente Vrouwen speelt gelijk tegen koploper Feyenoord

Quagliata opgenomen in selectie Jong Italië

ALMELO - Giacomo Quagliata is opgenomen in de selectie van Jong Italië. De linksback van Heracles Almelo maakt onderdeel uit van de 25-koppige selectie van de Squadra Azzurrini. Het is de eerste keer dat de Italiaan is opgeroepen voor Jong Italië.

