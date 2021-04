FC Twente Vrouwen strandt in halve finale bekertoernooi

FC Twente kwam na zo’n twintig minuten spelen op voorsprong. Na een goede aanval wist Anna-Lena Stolze het net te vinden. Maar in de blessuretijd van de eerste helft kwam ADO op gelijke hoogte. Rieke Dieckmann zette FC Twente in de 52ste minuut weer op voorsprong: 2-1. ADO kreeg enkele vrije trappen, maar keepster Van Domselaar kwam er niet door in de problemen. In de 64ste minuut werd ze wel gepasseerd: 2-2. De thuisploeg was een minuut later dicht bij de derde treffer, maar het schot van R. Janssen werd uit de kruising gehaald door de keepster van ADO. Daarna kreeg Stolze nog een grote kans. Ze kon van dichtbij afwerken, maar de bal ging over. In de 81ste minuut kwamen de gasten voor het eerst deze zaterdag op voorsprong. Een afstandsschot vloog de goal in: 2-3. Dat kwam FC Twente niet meer te boven.