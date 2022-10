FC Twente Vrouwen walst over sc Heerenveen heen

HEERENVEEN - FC Twente vrouwen heeft zondagmiddag niets overgelaten van Heerenveen. De ploeg van trainer Joran Pot won in Friesland met 9-0. Bij rust was het al 4-0 voor de Enschedese ploeg.

In de eerste minuten zag het er nog niet naar uit dat het een monsterscore zou worden. FC Twente begon onrustig aan de wedstrijd, waardoor Heerenveen in de eerste vijf minuten al twee keer op doel kon schieten. Keepster Daphne van Domselaar bracht beide keren redding.

De eerste grote kans voor FC Twente was na ongeveer een kwartier spelen. Kayleigh van Dooren lobde de bal over de keepster heen, maar een verdedigster van de thuisploeg bracht redding. Niet veel later was het wel raak voor FC Twente: Fenna Kalma kopte uit een corner raak: 0-1.

Rake vrije trap

Heerenveen bleef het daarna wel proberen. FC Twente-speelster Danique van Ginkel trapte over de bal, waardoor de thuisploeg een vrije schietkans kreeg. Van Domselaar kon de bal uit de hoek tikken. Marisa Olislagers verdubbelde de voorsprong voor FC Twente door een vrije trap vanaf ongeveer 30 meter afstand van de goal raak te schieten.

Twee minuten later was het weer raak, dit keer scoorde Kayleigh van Dooren. Zij schoot de bal strak in een hoek. Vlak voor rust was ze dicht bij haar tweede treffer van de middag, maar haar inzet belandde in het zijnet. FC Twente kon wel met een 4-0 voorsprong de rust in, want Marit Aurée profiteerde van een fout van de Heerenveen-keepster. Zij liet de bal los, waardoor Aurée de bal in de goal kon lopen.

Gas blijven geven

FC Twente nam in de tweede helft geen gas terug: de ploeg bleef scoren. Van Dooren kapte een tegenstander uit en schoot in een hoek. Via de paal rolde de bal in het net: 5-0. Fenna Kalma zette de ploeg vervolgens op 6-0 én op 7-0. Elena Dhont maakte nummer 8.

Een kwartier voor tijd was Heerenveen dicht bij een eretreffer. Een speelster passeerde de Twentse verdediging en schoot in de korte hoek. Maar Van Domselaar lette goed op en bracht redding.

Fieke Kroese, in de 81ste minuut in het veld gekomen voor aanvoerster Renate Jansen, kopte in de 85ste minuut de 9-0 binnen.

sc Heerenveen - FC Twente Vrouwen (0-4) Kalma 0-1, Olislagers 0-2, Van Dooren 0-3, Aurée 0-4, Van Dooren 0-5, Kalma 0-6, Kalma 0-7, Dhont 0-8, Kroese 0-9.

Opstelling FC Twente: Van Domselaar, Everaerts (67. Roetgering), Aurée (81. Kerkdijk), Dijkstra, Olislagers, Van Ginkel (67. Giesen), Van Dooren, Kaptein, Dhont (67. Kroezen), Kalma, R. Jansen (81. Kroese).