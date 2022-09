FC Twente Vrouwen wint ook tweede competitieduel met ruime cijfers

ENSCHEDE - FC Twente Vrouwen heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen met duidelijke cijfers gewonnen. Op Sportcampus Diekman werd vrijdagavond PEC Zwolle met 6-0 verslagen. In twee competitieduels heeft de Enschedese ploeg al elf keer gescoord. Vorige week was het team van trainer Joran Pot in Noord-Holland al met 5-0 te sterk voor VV Alkmaar.

FC Twente - PEC Zwolle was bij voorbaat al een speciaal duel. FC Twente staat sinds kort onder leiding van trainer Joran Pot. Hij kwam deze zomer over van…. PEC Zwolle. En bij de Zwolse ploeg staat sinds deze zomer een Enschedeër aan het roer: Olivier Amelink. Hij was in het verleden onder meer trainer van de beloften van FC Twente Vrouwen, Meiden O14, Meiden O16 en voetbalcoördinator van de gezamenlijke voetbalacademie van FC Twente en Heracles Almelo.

Fenna Kalma brak vrijdagavond, zoals zo vaak, de ban voor FC Twente. De topscoorster van afgelopen seizoen vond in de tiende minuut het net. Kayleigh van Dooren werd diep gestuurd door Marit Auée. Haar afgemeten voorzet werd vervolgens binnengekopt door Kalma. Van Dooren zorgde er in de 29ste minuut voor dat de score werd verdubbeld: 2-0. Door fouten in de defensie kreeg PEC Zwolle twee grote kansen. Een poging belandde op de paal, waardoor de thuisploeg met de schrik vrij kwam.

Feestvreugde

Van Dooren zette in de tweede helft ook de 3-0 op het scorebord. Elena Dhont wist de bal bij Van Dooren te krijgen, waarna zij beheerst de bal in de linkerhoek schoot. Een paar minuten later maakte ook Kalma haar tweede treffer van de avond. Aanvoerster Renate Jansen mocht even later delen in de feestvreugde: zij tekende in de 75ste minuut voor de 5-0 door van dichtbij binnen te schieten. Marit Auée, die deze zomer net als trainer Pot PEC Zwolle verruilde voor FC Twente, scoorde tegen haar oude ploeg: 6-0. Ze kopte een voorzet van Kalma binnen.

FC Twente en ADO Den Haag hebben allebei zes punten uit twee duels. De Enschedese ploeg staat op basis van het doelsaldo bovenaan. Ajax, Feyenoord en PSV hebben drie punten, maar hebben nog maar een duel gespeeld.

FC Twente Vrouwen - PEC Zwolle 6-0 (2-0)

Score: 10. Kalma 1-0, 29. Van Dooren 2-0, 65. Van Dooren 3-0, 70. Kalma 4-0, 75. R. Jansen 5-0, 80. Auée 6-0.

Opstelling FC Twente: Van Domselaar, Everaerts (82. Kroese), Auée, Dijkstra, Olislagers (78. Roetgering), Van Ginkel (78. Kroezen), Van Dooren, Kaptein, Dhont (66. B. Jansen), Kalma, R. Jansen.