FC Twente Vrouwen wint topper van Ajax in Amsterdam

Djokovic komt matige start te boven en bereikt vierde ronde US Open, Zverev ook door

9:28 Novak Djokovic heeft zich ten koste van Kei Nishikori verzekerd van een plek in de vierde ronde van de US Open. De drievoudig kampioen in New York had vier sets nodig om zich te ontdoen van de Japanner: 6-7 (4) 6-3 6-3 6-2.