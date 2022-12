FC Twente Vrouwen wint weer en overlegt na eerste competitiehelft uitstekende cijfers

De Enschedeërs staan zonder puntverlies bovenaan in de eredivisie voor vrouwen: alle tien competitieduels werden gewonnen. De ploeg van trainer Joran Pot pakte zondag dan ook de eerste periodetitel (Ajax heeft nog een duel tegoed, maar kan FC Twente niet meer achterhalen voor die eerste periode).

Goals

FC Twente heeft in tien duels 47 keer gescoord en incasseerde slechts twee tegendoelpunten. Bijna al die duels werden ruimschoots gewonnen. Uitschieters waren de duels tegen Heerenveen en Excelsior (allebei 9-0), PEC (6-0) en vv Alkmaar (5-0). Van ADO Den Haag en Feyenoord werd nipt gewonnen (allebei 1-0). Tegen PSV (3-1) en Ajax (3-1 in de competitie en 3-2 in de strijd om de supercup) was het verschil in de score niet heel groot.

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard, de nummer 3 van de eredivisie voor vrouwen, beperkte zich zondag in Enschede niet tot verdedigen. De ploeg kreeg in de eerste helft enkele kansen. Maar telkens bracht keeper Daphne van Domselaar redding voor FC Twente. De regerend landskampioen kwam in de negende minuut op voorsprong. Elena Dhont tikte een voorzet van Suzanne Giesen binnen. Fortuna-speelster Dhont was dicht bij de 2-0, maar de keepster van Fortuna voorkwam dat. Een paar minuten later lag de 2-0 alsnog achter de keepster: Fenna Kalma schoot beheerst binnen. FC Twente ging met een 3-0 voorsprong de rust in dankzij een rake vrije trap van Marisa Olislagers.

Tweede helft

Ook in de tweede helft probeerde Fortuna het Enschedese doel te vinden. Maar het was weer FC Twente dat scoorde. Kalma noteerde haar tweede goal van de middag, haar zeventiende treffer van deze competitie. En ook Renate Jansen vond het net: 5-0. Bente Jansen maakte er vlak voor tijd 6-0 van.

Maud Roetgering viel in de tweede helft in. Het was haar 200ste wedstrijd in het shirt van FC Twente. De 16-jarige Eva Oude Elberink maakte haar eerste minuten voor FC Twente.

Eredivisie Cup

Met de periodetitel op zak heeft FC Twente Vrouwen zich al verzekerd van een ‘toetje’ na afloop van de competitie. De kampioen van de gehele competitie, de twee periodekampioenen en de hoogst geklasseerde van de eindstand zonder periode spelen aan het eind van het seizoen om de Eredivisie Cup.

FC Twente Vrouwen - Fortuna Sittard 6-0 (3-0). 9. Dhont 1-0, 27. Kalma 2-0, 31. Olislagers 3-0, 61. Kalma 4-0, 73. R. Jansen 5-0. 89. B. Jansen 6-0.

FC Twente: Van Domselaar, Everaerts (80. Roetgering) , Auée (82. Oude Elberink), Dijkstra, Olislagers, Kaptein, Giesen (75. B. Jansen), Van Ginkel (80. Kroezen), Dhont (82. Kerkdijk), Kalma, R. Jansen.