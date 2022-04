FC Twente Vrouwen wint weer met duidelijke cijfers, mede dankzij tegenstander Excelsior

FC Twente Vrouwen, de koploper, had een makkelijke avond tegen de hekkensluiter van de eredivisie voor vrouwen: na 25 minuten spelen stond de ploeg al met 4-0 voor. De ploeg van trainer Robert de Pauw kwam al in de tweede minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van een speelster van Excelsior. Een paar minuten later wist Fenna Kalma het net te vinden na goed voorbereidend werk van Renate Jansen. Het was al weer de dertigste treffer van Kalma deze competitie. Ook de 3-0 kwam op naam van een speelster van de thuisploeg. Kayleigh van Dooren maakte er in de 24ste minuut 4-0 voor FC Twente van. Excelsior probeerde het wel en ook FC Twente kreeg hierna nog kansen.

Dhont

Een mooi moment was er voor FC Twente-speelster Elena Dhont. Zij kwam in de 61ste minuut in het veld. Na anderhalf jaar blessureleed mocht zij weer haar eerste minuten in het elftal maken.

Alleen Renate Jansen wist in de tweede helft nog het net te vinden. Vlak voor tijd schoot zij op fraaie wijze een vrije trap binnen: hard in een hoek, 5-0.