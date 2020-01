FC Twente wacht op nieuwe spelers: ‘Alles moet in de laatste week gebeuren’

Heracles Almelo vloog woensdagavond roemloos uit het bekertoernooi. Tegen Vitesse dolven de Almeloërs met 0-2 het onderspit. Fardau en Leon viel het op dat er nog geen 6.000 supporters in het stadion zaten. “Wisten ze wel dat er een bekerwedstrijd was? De fans hebben het altijd over passie en strijd, maar het is dan vreemd om te zien hoe de fans zelf met het bekertoernooi omspringen. Zaterdag tegen Feyenoord moet het in ieder geval anders.”