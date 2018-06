FC Utrecht troeft Manchester City af, Heerenveen wil Lammers kopen

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Marcel Keizer naar Abu Dhabi

Marcel Keizer vervolgt zijn carrière als voetbaltrainer in het Midden-Oosten. De oud-trainer van Ajax heeft een contract voor twee jaar getekend bij Al-Jazira uit Abu Dhabi, bevestigde zijn zaakwaarnemer Humphrey Nijman. Hij volgt per 1 juli landgenoot Henk ten Cate op, die zijn aflopende contract niet wilde verlengen. ,,Er was interesse van verschillende clubs uit Nederland en het buitenland. De aanbieding van Al-Jazira sprak hem het meeste aan'', zei Nijman. Lees hier meer.

FC Utrecht is Manchester City te slim af met Belgisch talent

FC Utrecht lijkt te gaan verrassen met de komst van Othman Boussaid (18). De club heeft een principeakkoord met de Belgisch jeugdinternational, die ook op de radar staat van Manchester City en meerdere Belgische topclubs. Hij is transfervrij omdat zijn club Lierse failliet is gegaan. Lees hier meer.

FC Twente huurt neefje van Samuel Eto'o

Na de komst van Wout Brama staat FC Twente op het punt om de tweede versterking voor komend seizoen vast te leggen. De Enschedeërs huren Ullrich Bapoh van VFL Bochum. Bapoh is een 18-jarige aanvallende middenvelder, maar kan op meerdere posities uit de voeten.



Bapoh werd geboren in Kameroen, maar heeft de Duitse nationaliteit. Hij speelde ook meerdere keren in het Duits elftal onder de 19. Het afgelopen seizoen kwam de fysiek sterke speler uit in het hoogste jeugdteam van Bochum en hij zat één keer bij de eerste selectie.



Saillant detail is dat Bapoh het neefje is van de voormalige grote ster van het Afrikaanse voetbal Samuel Eto'o.

Heerenveen zeer gecharmeerd van Lammers

sc Heerenveen heeft serieuze plannen om spits Sam Lammers van PSV over te nemen. De 21-jarige aanvaller staat in de belangstelling van de Friezen, die met PSV al in gesprek zijn over een verkoop van Denzel Dumfries.



De onderhandelingen over de rechtsback vlotten overigens nog niet echt. Heerenveen stelt zich op het standpunt dat PSV ongeveer 6 miljoen euro voor Dumfries moet betalen en dat vinden de Eindhovenaren te gortig.

Volledig scherm Sam Lammers. © ANP Pro Shots PSV wil Lammers in principe alleen verhuren en dat is voor Heerenveen weer een probleem. De club wil de spits het liefst onder contract hebben, maar PSV wil de grip op Lammers niet verliezen. Er wordt nog bekeken of dat op te lossen is, via bijvoorbeeld een terugkooprecht. Lammers is de topscorer aller tijden van Jong PSV, met 30 treffers in totaal. Hij kan ook naar VVV, waar manager Stan Valckx de rode loper voor hem heeft uitgerold. Scheidend directeur voetbalzaken Marcel Brands gaf eerder deze week al aan dat Lammers bij minimaal zeven clubs op de radar staat.



PSV hoopt nog altijd de transfer van Dumfries op korte termijn af te ronden. Partijen liggen niet ver uit elkaar, maar vooralsnog houdt manager Gerry Hamstra de poot stijf en wil PSV geen ongewenste precedenten scheppen door nog een stapel bankbiljetten richting Zuid-Friesland te schuiven. Of de door Heerenveen gewenste transactie met Lammers bij de deal kan worden gevoegd, valt nog te bezien.

Pellegrino nieuwe trainer Leganés

Mauricio Pellegrino is de nieuwe trainer van Leganés. Dat maakte de club via de officiële kanalen bekend. De Argentijn tekende een contract voor één seizoen. De oefenmeester werkte in Spanje onder meer als hoofdcoach van Valencia en Deportivo Alavés. Zijn laatste club was Southampton, waar hij in maart werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten.



Leganés eindigde dit seizoen als 17de in de Primera División.

Bayern meldt zich voor Fekir

Volledig scherm Nabil Fekir. © Photo News Lyon-aanvoerder Nabil Fekir heeft een prima seizoen gedraaid. De Fransman scoorde 18 keer in dertig competitieduels voor Les Gones. Fekir werd eerder al gelinkt aan Liverpool, maar volgens L'Équipe zou ook Bayern München interesse hebben in de Franse international.

Griezmann beslist snel over toekomst

De afgelopen maanden werd Antoine Griezmann regelmatig gelinkt aan Barcelona. De Fransman heeft bij de Franse televisiezender TF1 gezegd dat hij voor de start van het WK (15 juni) in Rusland een beslissing neemt over zijn toekomst.

Volledig scherm Antoine Griezmann. © Getty Images

Fred op weg naar Old Trafford

Fred lijk op weg naar Manchester United. Volgens de Daily Mail. De Braziliaan zou volgende week al een medische keuring ondergaan. Shaktar Donetsk zou 49 miljoen euro ontvangen voor de offensieve middenvelder.

Mourinho wacht op antwoord van Real

José Mourinho zou Gareth Bale graag naar Old Trafford halen. De Portugese oefenmeester zou volgens ESPN al eens een balletje opgegooid hebben bij Real Madrid, maar The Special One wacht op antwoord.

De toekomst van Bale is erg onzeker. De Welshman startte onder Zinédine Zidane vaker dan hem lief was op de bank, maar de Fransman is inmiddels vertrokken bij De Koninklijke.

Volledig scherm Gareth Bale. © Photo News

'Klopp heeft geen interesse in Real'

Volledig scherm Jurgen Klopp omhelst Zinedine Zidane. © Getty Images Sinds Zinedine Zidane zijn afscheid aankondigde bij Real Madrid, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Jurgen Klopp wordt genoemd als mogelijke opvolger. Voormalig bestuursvoorzitter Christian Purslow denkt niet dat Klopp de overstap naar Madrid zal maken, zo weet Sky Sports.



,,Het grote verschil is de enorme rijkdom in de Premier League. Het is financieel niet interessant voor trainers om naar Real Madrid te gaan. Het komt neer op prestige, trofeeën en het potentieel dat ze zien. Ik denk niet dat Klopp interesse heeft om weg te gaan.

Courtois geniet interesse van Liverpool

Volledig scherm Thibaut Courtois. © Getty Images Eerder raakte al bekend dat Chelsea de onderhandelingen over een contractverlenging met Thibaut Courtois had stopgezet. De keeper lijkt op weg naar de uitgang bij The Blues. De Belg zou in de belangstelling staan van Liverpool volgens Sky Sports. The Reds zijn op zoek naar een nieuwe keeper na het debacle van Loris Karius in de finale van de Champions League.

PEC Zwolle doet ultiem bod op Van Duinen

PEC Zwolle heeft een laatste bod uitgebracht op Mike van Duinen, de 26-jarige spits van Excelsior met wie de club in hoofdlijnen al akkoord is over een overstap.

Excelsior veegde twee maanden geleden al een eerste bod op de Haagse aanvaller van tafel. De Rotterdamse club voelde niets voor het voorstel van PEC Zwolle om de aan NEC verhuurde Ted van de Pavert en Anass Achahbar in de deal te betrekken. Ook een vernieuwd, tweede bod werd vervolgens door Excelsior afgewezen.

Inmiddels is het doelwit zelf al tot een vergelijk gekomen met de nummer negen van de eredivisie. PEC Zwolle heeft eerder deze week een met een derde en - naar eigen zeggen - laatste bod een ultieme poging gedaan om Van Duinen, die in Rotterdam tot medio 2019 onder contract staat, in te lijven.

Als Excelsior daarmee akkoord gaat, kan PEC Zwolle de beoogde aanvalsleider spoedig presenteren. Van Duinen was 8 keer trefzeker in 29 wedstrijden in zijn tweede seizoen in Rotterdam. Eerder was hij actief in het Düsseldorf en voor Roda JC en ADO Den Haag.

Volledig scherm Mike van Duinen. © Pro shots

Rui Patricio verscheurt zijn contract bij Sporting

Doelman Rui Patricio heeft zijn contract bij Sporting Portugal verscheurd. De dertigjarige doelman, die al op twaalfjarige leeftijd werd opgenomen in de jeugdopleiding van Sporting en nooit voor een andere club speelde, is naar eigen zeggen helemaal klaar met voorzitter Bruno de Carvalho.

Patricio houdt de eigenzinnige voorzitter verantwoordelijk voor de aanval van hooligans op het trainingscomplex van Sporting, zo'n twee weken geleden. Diverse spelers liepen daarbij rake klappen op, spits Bas Dost moest zelfs naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen aan verwondingen op zijn hoofd.

Patricio is ook de nummer 1 van de nationale ploeg. De keeper veroverde twee jaar geleden met Portugal de Europese titel en bereidt zich nu met zijn land voor op het WK. Hij liet in Portugese media weten recht te hebben op een vertrekvergoeding bij Sporting. ,,Ik was namelijk doelwit van geestelijk en fysiek geweld.''

Voorzitter De Carvalho schreef direct een persconferentie uit, waarin hij Patricio en diens zaakwaarnemer Jorge Mendes betichtte van chantage. Volgens de preses, die zwaar onder vuur ligt en op 23 juni tijdens de ledenraadsvergadering moet zien te voorkomen dat hij wordt weggestuurd, wil de doelman graag overstappen naar de Engelse club Wolverhampton Wanderers. Mendes zou echter 7 miljoen euro van de transfersom willen hebben en dat weigert De Carvalho.

,,Ik hoop dat Rui hier goed over gaat nadenken, hij heeft daar zeven dagen de tijd voor'', zei De Carvalho. ,,Deze club heeft hem gemaakt tot wie hij nu is. Hopelijk kan hij Sporting op een andere manier verlaten dan zo. De deur blijft altijd openstaan voor hem.''