FC Utrecht verhuurt Nick Venema opnieuw

,,Nick is een jonge, enthousiaste aanvaller die op meerdere posities voorin inzetbaar is”, zegt NAC-trainer Maurice Steijn. ,,Al denk ik dat hij vanaf de flank het gevaarlijkst kan zijn. Daarnaast is het een aanvaller die makkelijk goals maakt.”

Venema scoorde voor Jong FC Utrecht al 36 keer op het tweede niveau van het Nederlandse profvoetbal. Hij debuteerde begin 2017 in de hoofdmacht van Utrecht. De spits tekende in 24 wedstrijden in de eredivisie, waarvan de meeste als invaller, voor zes doelpunten. FC Utrecht heeft veel vertrouwen in Venema, maar denkt dat een nieuwe verhuurperiode het beste voor hem is om ervaring op te doen.