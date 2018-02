Fed Cup-team na verlies Hogenkamp met 2-0 achter

Oud-olym­pia­gan­ger Kleinsman: 'Kippenvel in autobedrijf van vriend'

10 februari Oud-topschaatsster en tegenwoordig CDA-politicus Moniek Kleinsman (35) uit Bentelo had zaterdagmiddag kippenvel tijdens de olympische 3.000 meter in Pyeongchang. ,,Dit is ook heel mooi voor Overijssel.’’