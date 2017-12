Federer begint seizoen met zege in Perth

Net als afgelopen jaar begint de winnaar van negentien grandslamtitels zijn seizoen bij de Hopman Cup, het toernooi voor gemengde landenteams. Federer vormt het Zwitserse koppel met Belinda Bencic. De twintigjarige Bencic versloeg in de tweede partij Naomi Osaka met 7-5 6-3. Federer en Bencic wonnen vervolgens ook het afsluitende gemengddubbel: 2-4 4-1 4-3 (1). Zwitserland speelt dinsdag tegen Rusland en treft donderdag de Amerikanen Coco Vandeweghe en Jack Sock, die het toernooi begonnen met een zege op Anastasia Pavlioetsjenkova en Karen Chatsjanov (2-1).



Tijdens de vorige editie eindigde het Zwitserse duo in de groep als tweede achter Frankrijk, dat vervolgens de titel pakte door de Verenigde Staten in de finale te verslaan. Een paar weken na de Hopman Cup schreef Federer de Australian Open op zijn naam. De Zwitserse veteraan bekroonde daarmee toen zijn terugkeer na een lange blessureperiode. Hij won vervolgens ook Wimbledon en meldde zich weer in de top van de wereldranglijst.



,,Het was een droomjaar'', zei Federer in Perth. ,,Het vloog ook voorbij. Als je het naar je zin hebt, gaat alles heel snel. Ik voel me fit en hoop op weer zo'n mooi jaar.''