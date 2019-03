Federer bereikt halve finales in Miami

Darts in Ahoy Van Gerwen: Van Barneveld komt nog terug

28 maart Michael van Gerwen denkt niet dat Raymond van Barneveld per direct als darter stopt. ,,Dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat hij uit emotie heeft gehandeld’', zei de Brabander, die in de negende speelronde van de Premier League in Ahoy met liefst 7-1 te sterk was voor zijn landgenoot.