Federer bij laatste acht in Cincinnati

Op het Amerikaanse hardcourt slaagde titelverdediger Grigor Dimitrov er niet in om de kwartfinales te halen. De Serviër Novak Djokovic, winnaar van Wimbledon, schakelde de Bulgaarse nummer vijf van de wereld in drie sets uit. Omdat ook de verliezend finalist van vorig jaar Nick Kyrgios in de derde ronde strandde, door toedoen van Juan Martin Del Potro, krijgt Cincinnati een compleet nieuwe finale.

De Belg David Goffin versloeg Wimbledon-finalist Kevin Anderson uit Zuid-Afrika en de Zwitser Stan Wawrinka was te sterk voor de Hongaar Marton Fucsovics.

Door de vele regenval deze week in Cincinnati zijn vele wedstrijden uitgesteld. Als het droog blijft worden de kwartfinales daardoor vrijdagavond (lokale tijd) nog gespeeld.