Federer en Bencic bezorgen Zwitserland de Hopman Cup

De finale in de Perth Arena van het Australische Perth was begonnen met een overwinning van Federer op Zverev in twee sets: 6-4 6-2. Daarna zette Kerber haar land weer naast de Zwitsers door Bencic te verslaan, eveneens in twee sets: 6-4 7-6 (6). De spanning was groot in het afsluitende dubbelspel, waar Federer op eigen opslag bij 3-2 verzuimde de partij uit te serveren. In de tiebreak kreeg Duitsland bij 4-3 het eerste wedstrijdpunt. Bij 4-4 was het voor beide teams matchpoint. Dat pakten de Zwitsers na een prachtige rally.

Federer won de afgelopen twee jaar de titel bij de Australian Open nadat hij met zijn land voor de Hopman Cup in actie was gekomen. Ook nu was zijn optreden overtuigend met in zijn enkelpartij 24 ‘winners’ en negen aces tegen een toch niet bepaald kinderachtige tegenstander. ,,Ik ben blij met hoe ik hier heb gespeeld’', zei de 37-jarige Zwitser, die in zijn singles tegen de Amerikaan Frances Tiafoe, de Griek Stefanos Tsitsipas, de Brit Cameron Norrie en Zverev geen set verloor. ,,Ik ben zelfs een beetje verrast over hoe goed het is verlopen.’' Voor Federer was het zijn derde titel in de Hopman Cup. In 2001 won hij het landentoernooi al eens, toen aan de zijde van Martina Hingis.