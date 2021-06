Federer en Nadal zijn gewaarschuwd: Djokovic wil de boeken in als beste tennisser ooit

Oranje trapt af met bijna 5,5 miljoen kijkers

9:25 Bijna 5,5 miljoen mensen zagen gisteravond hoe het Nederlands mannenelftal voor het eerst in zeven jaar weer speelde op een eindtoernooi. De spectaculaire zege op Oekraïne (3-2) bij het EK voetbal, die op NPO 1 werd uitgezonden, was daarmee veruit het best bekeken programma van de dag.