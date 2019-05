Federer geniet van warm welkom in Parijs: ‘Zag meer voordelen dan nadelen’

,,De ontvangst die ik vandaag kreeg, was geweldig. Het was echt mooi om een vol stadion te zien voor een eerste ronde als deze”, zei Federer, die de Italiaan Lorenzo Sonego met 6-2 6-4 6-4 kansloos liet.

Federer verbaasde de tenniswereld enigszins door in januari aan te kondigen Roland Garros niet langer links te laten liggen. ,,Het belangrijkste punt is dat je in de stemming moet zijn om het te doen, want het spelen op gravel vergt veel extra voorbereidingen”, aldus de nummer 3 van de wereld. ,,Zeker dit jaar, want ik word er niet jonger op. En ik heb jaren niet meer op gravel gespeeld. Maar ik zag meer positieve dan negatieve punten en kreeg de steun van mijn team en familie.”