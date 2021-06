Federer is terug na opgave in Roland Garros en wint eerste partij op gras

In Halle moest de tienvoudig winnaar van het toernooi er even inkomen. Federer won de eerste set in de tiebreak van de nummer 90 van de wereld uit Belarus. In de tweede set liep het wat beter bij de Zwitser. Hij kreeg op 5-4 zijn eerste matchpoint, maar die sloeg Ivasjka nog weg. Twee games later kreeg Federer er opnieuw drie en was het op het derde matchpoint daarvan raak.