Federer laat Roland Garros schieten door knie-operatie

Federer debuteerde in 1999 op Roland Garros, waarna hij liefst achttien keer meedeed aan het Franse grandslamtoernooi. In 2009 won Federer in de finale van Robin Söderling. Het was zijn enige eindzege op het gravel in Parijs. Naast zijn zege in 2009 haalde de Zwitserse tennislegende nog vier keer de finale, waarvan de laatste keer in 2011 was.



De blessure betekent niet het einde van zijn tenniscarrière, zo verzekert de 38-jarige Federer. ,,Na de operatie hebben de dokters aangegeven dat dit de juiste beslissing was en dat ze alle vertrouwen hebben in een volledig herstel. Ik ben erg dankbaar voor alle steun en ik kan niet wachten om weer te gaan spelen. Ik zie jullie weer op het gras”, zo voorspelt Federer een comeback in aanloop naar Wimbledon, het grandslamtoernooi dat de Zwitser acht keer op zijn naam schreef.