Federer maakt indruk bij terugkeer op Roland Garros

Cillessen voelt zich goed ondanks corona: ‘Hij zit veel op de fiets’

30 mei Frank de Boer weet niet of Jasper Cillessen zich deze week nog mag melden in het trainingskamp van Oranje in het Portugese Lagos. ,,Ik heb uiteraard contact met hem en het gaat goed”, zei hij over zijn doelman die positief is getest op corona. ,,Hij zit veel op een fiets op zijn balkon en heeft nergens last van. Maar hij moet eerst negatief testen voordat hij naar ons toe mag.”