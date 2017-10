Federer maakt zich in Shanghai op voor 38ste treffen met rivaal Nadal

Roger Federer en Rafael Nadal treffen elkaar morgen in de finale van het masterstoernooi in Shanghai. Federer had zaterdag zijn handen vol aan de Argentijn Juan Martin del Potro, maar won in drie sets: 3-6 6-3 6-3. Eerder op de dag had Nadal, de Spaanse nummer één van de wereld, de als vierde geplaatste Kroaat Marin Cilic verslagen: 7-5 7-6 (3).

Volledig scherm Roger Federer © Getty Images Aanvankelijk zag het er niet eens naar uit dat Del Potro nog in actie zou komen in Shanghai. De Argentijn had last van een blessure aan zijn linkerpols, waaraan hij drie jaar geleden moest worden geopereerd. Del Potro struikelde gisteren in zijn kwartfinale tegen de Serviër Viktor Troicki en moest zich aan de kant laten behandelen. Hij won de partij wel, maar verdween daarna naar het ziekenhuis. Hij bleek een kneuzing te hebben opgelopen.

Met name in de eerste set bleek daar weinig van. Federer had een kleine twee uur nodig om voor de 38ste keer tegen zijn eeuwige rivaal Nadal te kunnen spelen. De stand is 23-14 in het voordeel van de Spanjaard, maar de laatste vier keer won de 36-jarige Zwitser.

Voor Federer zou het een tweede toernooizege in Shanghai zijn, na 2014. In 2010 was hij ook al eens verliezend finalist. Nadal won nog nooit in Shanghai waar hij in 2009 een keer de finale haalde. Toen was de Rus Nikolai Davidenko te sterk.

Nadal

Nadal sloeg in de eerste set toe bij 5-5. Hij brak de service van Cilic en serveerde vervolgens de set uit. In de tweede set liep Nadal al snel uit naar een 3-1-voorsprong, maar de 29-jarige Kroaat knokte zich terug tot 3-3. Cilic verloor zijn opslagbeurt opnieuw op 4-4, waarop Nadal mocht serveren voor de wedstrijd. Opnieuw kwam de Kroaat terug. In de tiebreak maakte Nadal het alsnog af.