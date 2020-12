Federer mag vanaf volgend jaar eigen logo weer gebruiken

Grosjean spreekt voor het eerst na horror­crash: ‘Ik keek de dood in de ogen’

17:04 Romain Grosjean heeft naar eigen zeggen ‘de dood in de ogen gekeken’. Dat zei de Fransman die zondagmiddag betrokken was bij een zware crash tijdens de GP van Bahrein. Grosjean was in gedachten bij Niki Lauda, zo bekende hij op de Franse zender TF1.