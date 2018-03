Federer na hervatting in tiebreak te sterk voor Delbonis

De wedstrijd tussen Federer en Delbonis was gisteren al van start gegaan, maar werd in de tweede set bij een stand van 2-2 gestaakt vanwege hevige regenval in Californië. Vanavond werd de partij hervat en trok Federer, sinds zijn toernooiwinst in Rotterdam van vorige maand weer de aanvoerder van de wereldranglijst, de winst in de tiebreak van de tweede set met 8-6 naar zich toe. De eerste set had hij gisteren al vrij eenvoudig met 6-3 gewonnen tegen de nummer 67 van de wereldranglijst.