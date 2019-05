Federer niet verder in Rome door beenblessure

Federer speelde donderdag twee partijen wegens het slechte weer van eerder in de week. In zijn tweede wedstrijd moest hij diep gaan tegen de Kroaat Borna Coric, aan wie twee wedstrijdpunten niet besteed waren. Tsitsipas speelt bij de laatste vier tegen de winnaar van het Spaanse onderonsje tussen Fernando Verdasco en Rafael Nadal.



De 37-jarige Federer deed voor het eerst sinds 2016 weer mee in Rome. Hij liet het gravelseizoen de afgelopen jaren aan zich voorbij gaan.