Federer ontsnapt aan uitschakeling in thriller tegen Millman

De in eigen land spelende Millman had in de vijfde set het betere van het spel. Hij had al een break voorsprong (2-1) en kreeg op 3-3 nog eens twee breakpoints. In de beslissende tiebreak sloeg hij een aantal fraaie passings, maar Federer richtte zich in de slotfase toch weer op met aanvallend tennis en behaalde zo zijn honderdste zege op de Australian Open.



,,Waar moet ik beginnen? Wat een wedstrijd”, zei Federer direct na de wedstrijd. ,,Ik ben door het oog van de naald gekropen. Het was heel zwaar, want John is een geweldige vechter. Dat jullie voor hem juichten zal ik niet persoonlijk opvatten.”



Federer bewaarde slechte herinneringen aan Millman. Anderhalf jaar geleden werd hij door de Australiër uitgeschakeld in de vierde ronde van de US Open.



Nu neemt Federer het in de vierde ronde op tegen de ongeplaatste Hongaar Marton Fucsovics, die hij twee jaar geleden ook trof voor een plek in de kwartfinales. Toen werd het 6-4 7-6 (3) 6-2 voor de Zwitser.



Met de ontsnapping voorkomt Federer dat de Australian Open nóg een grote naam verliest. Eerder vandaag ging Stefanos Tsitsipas vervroegd naar huis en in het vrouwentoernooi zijn onder anderen Naomi Osaka, Serena Williams en Caroline Wozniacki uitgeschakeld.



Federer won de Australian Open zes keer. Na twee overwinningen op rij, strandde hij vorig jaar al in de vierde ronde toen Stefanos Tsitsipas te sterk was.