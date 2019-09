Federer op indrukwekkende wijze naar kwartfinales

De tweede set werd met dezelfde cijfers binnengehaald en in de derde set nam Federer in recordtempo afstand van Goffin. De 28-jarige Belg pakte in de derde set nog maar zes punten en op zijn tweede matchpoint maakte de ontketende Federer het na slechts 1 uur en 19 minuten tennis in stijl af. Dat was één minuut sneller dan zijn partij tegen Dan Evans van afgelopen vrijdag.



Federer is de eerste speler die zich in het mannentoernooi voor de kwartfinales heeft geplaatst, alweer zijn dertiende in New York. Hij gaat het bij de laatste acht opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Grigor Dimitrov en Alex De Minaur. Daarna wacht in de halve finales eventueel Novak Djokovic.