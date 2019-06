Federer op koers voor dertiende finaleplek in Halle, Barty bijna nummer één

Federer had eerder John Millman en Jo-Wilfried Tsonga naar huis gestuurd op jacht naar zijn dertiende finaleplek in Halle. Negen keer won Federer het Duitse grastoernooi, drie keer verloor hij de finale. Het was aan Bautista Augut om de Zwitser de weg naar de finale te versperren, maar dat lukte niet. Federer had wel drie sets nodig om de als zevende geplaatste Spanjaard te elimineren. De Zwitser won de eerste set, Bautista Augut de tweede. Ook in de derde set gingen beide mannen gelijk op. Federer sloeg op precies het goede moment toe: bij een stand van 5-4 brak hij de Spanjaard en daarmee sleepte hij de beslissende derde set naar zich toe. Federer speelt nu in de halve finale tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert. De andere halve finale gaat tussen Matteo Berrettini en David Goffin.

Nieuwe nummer één?

Bij de vrouwen is Ashleigh Barty nog twee zeges verwijderd van de nummer één positie op de wereldranglijst. De 23-jarige Australische bereikte op het grastoernooi in Birmingham de halve finale door in de kwartfinale de Amerikaanse Venus Williams te verslaan in twee sets: 6-4 6-3.



Barty treft de Tsjechische Barbora Strycova in de halve finale. Mocht ze het toernooi in Birmingham winnen, dan lost ze de Japanse Naomi Osaka af als nummer één op de wereldranglijst. Osaka werd in Birmingham verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde door Joelia Poetintseva uit Kazachstan.