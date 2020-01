Federer oppermachtig tegen Krajinovic: ‘Ik voel me wel een beetje schuldig’

De zesvoudig Australian Open-winnaar raasde over zijn tegenstander heen. In de eerste set brak hij twee keer de service van zijn opponent en in de derde set zelfse drie keer. In de laatste set vroeg Krajinovic nog om een medische time-out bij een stand van 2-1, maar Federer liet zich er niet door uit zijn spel brengen.



,,Ik voel me wel een beetje schuldig”, zei Federer. ,,Dat hij gisteren drieënhalf uur op de baan heeft gestaan en ik helemaal niet. Maar ik ben blij dat het harde werken van de afgelopen weken wordt uitbetaald.”



Na iets meer dan 90 minuten sloeg hij zijn 42ste winner en is hij door naar de derde ronde waarin hij de Australische hoop John Millman treft.