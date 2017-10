Federer overklast Goffin en bereikt opnieuw finale in Basel

Het werd 6-1 6-2 voor de nummer twee van de wereld, die het toernooi in zijn thuisstad in 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 en 2015 op zijn naam schreef.



In de finale treft Federer Juan Martin del Potro, die bezig is aan een sterke periode. De Argentijnse tennisser won zondag het ATP-toernooi van Stockholm, en bereikte vandaag door een zege van 6-4 6-4 op de Kroaat Marin Cilic ook in Basel de finale.



Federer, die in 2017 tot dusverre op zes toernooizeges staat, nam het 23 keer eerder op tegen Del Potro. De Zwitser won zeventien keer.