Federer overleeft 7 matchpoints in thriller tegen Sandgren

Federer, de zesvoudig kampioen in Melbourne, balanceerde in de kwartfinale tegen de ongeplaatste Amerikaan Tennys Sandgren in de vierde set op de rand van uitschakeling. Federer overleefde alle zeven matchpoints van de nummer 100 van de wereld, trok de set in de tiebreak naar zich toe en haalde zo alsnog de winst binnen.



De 20-voudig grandslamkampioen was in de derde ronde tegen de Australiër John Millman ook al ontsnapt aan uitschakeling. Federer stond toen in de zogeheten matchtiebreak van de beslissende vijfde set met 8-4 achter, maar trok de partij alsnog naar zich toe door zes punten op rij te maken.

Volledig scherm Roger Federer en Tennys Sandgren. © REUTERS

Tegen Sandgren werkte Federer in de vierde set bij een achterstand van 5-4 drie matchpoints weg. In de tiebreak overleefde de nummer 3 van de wereld vier momenten waarop de Amerikaan de partij kon beslissen. Zelf sloeg Federer in de beslissende set op zijn eerste matchpoint wel direct toe.



,,Soms moet je geluk hebben. En ik had vandaag ongelooflijk veel geluk”, zei Federer, die tijdens de derde set even van de baan ging om zich te laten behandelen. ,,Mijn lies voelde wat stijf aan. Ik keerde terug op de baan omdat ik dacht: laat hij het dan maar in stijl afmaken. Maar dat deed hij niet. Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad.”

Volledig scherm Roger Federer. © REUTERS

In de halve finale wacht een duel met de winnaar van de partij tussen titelverdediger Novak Djokovic en Milos Raonic. ,,Het wordt er niet makkelijker op”, zei Federer met gevoel voor understatement. ,,Maar je weet het nooit. Door al die lucky escapes ga ik zonder verwachtingen de baan op. Ik had eigenlijk al in Zwitserland moeten zitten, maar ik ben er nog steeds. Laat ik er dus maar het beste van maken.”

Volgens de ATP wist Federer één keer eerder een partij te winnen nadat hij zeven matchpoints had overleefd, in 2003 in Cincinnati tegen Scott Draper.

Volledig scherm Roger Federer. © AFP

Volledig scherm Tennys Sandgren. © REUTERS

Volledig scherm Roger Federer verlaat de Rod Laver Arena tijdelijk voor een bezoek aan de fysio. © AFP